Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

“Bugün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük zaferidir” diyerek mesajına başlayan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak,

“Aziz milletimiz, tarihi bir kararla kendi kaderini tayin etme iradesini ortaya koymuş, bağımsızlık sevdasıyla dolup taşmıştır. 29 Ekim 1923 tarihi diriliş ve yükselişin eşiğidir. Aziz milletimiz, bağımsızlığına göz diken düşman unsurlarına karşı verdiği kararlı ve onurlu mücadeleyle, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla göstermiştir. Özellikle vurgulamak isterim ki, Cumhuriyet’in ilanı büyük bir atılım, kutlu bir başlangıç, tarihi bir karar anıdır” dedi.

Cumhuriyetin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği, ulusumuzun milli birlik ve beraberliğinin teminatı olduğunu kaydeden Çıplak, “Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu değerli miras, Türk milletinin inanç ve azmiyle şekillenmiştir. Cumhuriyetimizin taşıdığı anlam, bizlere sorumluluk yüklemekte; onun değerlerine sahip çıkmak, geleceğimize yön vermek için bizi teşvik etmektedir. Her bir birey, Cumhuriyet’in bekçisi olmalı, onun ilkelerini yaşatmak için elinden geleni yapmalıdır. Bu özel günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizi kuran kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti, her daim payidar kalacak, onun değerleri ve ilkeleri ilelebet yaşayacaktır. Bu vesileyle, büyük Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.