Sungurlu Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla Kentpark’ta kurulan Ramazan etkinlikleri çadırı, ilk gününde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Sungurlu Belediyesi, Ramazan ayının maneviyatını düzenlediği etkinliklerle yaşatmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kentpark'ta kurulan Ramazan etkinlikleri çadırında Psikolog-Yazar Tuba Kılıç’ın gerçekleştirdiği seminerler, kum ressamlığı gösterisi, geleneksel Hacivat-Karagöz gösterileri ve çocuklara yönelik etkinlikler yoğun ilgi gördü.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Ramazan etkinliklerinin ilk gününde gerçekleştirilen programın yoğun katılımla gerçekleştiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinliklerin büyük ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Muhsin Dere, "2026 yılı Ramazan etkinliklerimiz kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle hanım kardeşlerimize özel güzel bir program gerçekleştirdik. Psikolog-Yazar Tuba Kılıç Hanımefendinin seminerleri, kum ressamlığı sanatı, Hacivat-Karagöz gösterileri ve çocuklarımız için düzenlenen birçok etkinlik hemşehrilerimiz tarafından büyük ilgi gördü. Bu güzel programda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Ramazan etkinliklerinin Kentpark’ta kurulan Ramazan etkinlikleri çadırında her akşam iftar sonrasında devam edeceğini belirten Başkan Dere, tüm vatandaşları programa davet etti.