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Ulukavak Mahallesi Çevre yolu Bulvarı numara 56/B adresinde Çorum halkının hizmetine giren 2K Kurs Merkezi’nin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, CHP İl Başkanı Ümit Er ve çok sayıda davetli katıldı.

4-5-6 ve 7.sınıf öğrencilerine okula destek kursları ve 8.sınıf öğrencilerine hem okula destek hem de LGS sınavına hazırlık kurslarının verildiği 2K Kurs Merkezi, alanında deneyimli öğretmenleri ile konularında derinlemesine bilgi sahibi olmanın yanı sıra öğrencilerin öğrenme tarzlarına uygun stratejiler geliştiriyor.

Kişiye özel ders programları, ödev takip sistemi, özel ders ve etüt imkanları, birebir soru-çözüm saatleri, yazılı simülasyonlar, kişiye özel sıralar ve geniş imkan, bireysel rehberlik ve nitelik yayın imkanları ile öğrencileri hem okula hem de sınava en iyi şekilde hazırlayan 2K Kurs Merkezi, öğrencilere akademik başarılarında rehberlik etmek ve onları gelecekteki hedeflerine ulaştırmak istiyor.

Eğitimde öncü bir kurum olarak öğrencilere yönelik kişiye özel bir eğitim deneyimi sunmayı taahhüt eden 2K Kurs Merkezi’nden yapılan açıklamada; “Eğitim alanında öğrencilere en kaliteli ve etkili hizmeti sunmak için 2005 yılından beri faaliyet gösteren lider bir eğitim kurumuyuz. Amacımız, öğrencilerin potansiyellerini en üst düzeyde kullanarak başarılarına katkı sağlamaktır. Uzman eğitmen kadromuz, deneyimli yöneticilerimiz ve modern eğitim metotlarımızla birlikte, sizlere üstün bir öğrenme deneyimi sunmaktan gurur duyuyoruz. Uzun yıllara dayanan tecrübemiz sayesinde eğitimdeki en güncel trendleri takip ediyor ve öğrencilere yönelik en etkili ders planları oluşturuyoruz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, interaktif eğitim materyalleri ve online kaynaklarla dersleri daha verimli hale getiriyoruz. Öğrencilerin performansını yakından takip ediyor ve düzenli olarak velilere raporlar sunuyoruz. Böylece öğrencilerin güçlü yönlerini belirleyerek zayıf alanlarında destek oluyoruz. Eğitimde kaliteyi ve öğrenci başarısını ön planda tutan Özel Çorum Kazanım Kavram Kişisel Gelişim Kurs Merkezi olarak, sizlere daha fazla bilgi ve kayıt işlemleri için her zaman yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.” ifadelerine yer verildi.