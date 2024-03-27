Sungurlu Müftülüğü, dün akşam ezanının merkezi ezan sisteminden yanlışlıkla 3 dakika önce okunduğunu belirterek, güneşin batma vaktinden yanlışlıkla iki-üç dakika önce akşam namazına başlanması veya iftar edilmesi hâlinde namaz ve orucun geçerli olduğu bildirildi.

Müftülükten yapılan açıklamada, “26 Mart 2024 Salı günü iftar vaktinde akşam ezanı Merkezi Ezan Siteminden yanlışlıkla 3 dakika önce okunmuştur. Namaz, imsak ve iftar vakitlerinin tespitinde takvimlere göre hareket etmek asıldır. Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan takvimlerde namaz vakti gösterilen yerlerin yükseklik ve mesafe farkından dolayı akşam namazı vaktinin girişinde temkin uygulanmaktadır. Söz konusu takvimlerin gösterdiği güneşin batma vaktinden yanlışlıkla iki-üç dakika önce akşam namazına başlanması veya iftar edilmesi hâlinde namaz ve oruç geçerli olur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.