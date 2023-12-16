 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 günde 81 ilde yapılan Çember-9 operasyonlarında aranan 2 bin 842 firarinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik birimleri, 81 İlde eş zamanlı olarak  “Aranan Şahıslara Yönelik” gerçekleştirilen “Çember-9 Operasyonlarında” arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı. Yakalananlar arasında terörden 43, adam öldürme suçundan ise; 38 kişinin yer aldığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; “Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız ” şeklinde açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, 81 il genelinde eş zamanlı olarak son 3 gün içerisinde gerçekleştirilen "Çember-9" operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan 2 bin 842 kişi; yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanarak adalete teslim edildi.

Yakalananların 0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 820, 5-10 yıldır aranmakta olan 14, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 8 kişi yakalandığı öğrenildi.

TERÖRDEN 43, ADAM ÖLDÜRMEDEN 38 KİŞİ YAKALANDI

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Yakalanan şüphelileri işledikleri suçlar ise şöyle "Hırsızlıkta 199, dolandırıcılıktan 132, yağmadan 65, adam öldürmeden 38, cinsel suçlardan 35, narkotik suçlar