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Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktürü Tahsin Tam, Manisa FK maçı sonrası yaptığı açıklamada; "3 puanı kaybeden taraf olduk" dedi

"Maça kontrollü ve dengeli başladıklarını belirten Tam; "Rakibimiz topa sahip olmaya çalışıp merkez bağlantıları kullanarak savunma arkasına hücum denedi. İkinci bölgede baskılı ve temaslı oyunla onlara karşılık vermeye çalıştık. Hücumda kazandığımız toplarla etkili ataklar geliştirdik. Maç boyunca pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Özellikle ilk yarıda fırsatlar yakaladık, iptal edilen bir gol bulduk. Rakibe çok az pozisyon verdik ancak 80. dakikadan sonra oyunun kontrolünü elimizde tutamadık. Yediğimiz golden sonra tekrar tepki verdik, son dakikada 2 puan kaybettik. Çok sıcak ve nemli havada ligin önemli kadrolarından birine karşı güzel mücadele ettik ve 3 puanı kaybeden taraf olduk. Yüksek konsantrasyon ve tempolu bir oyun ortaya koyan oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi