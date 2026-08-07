Çorum’un Alaca ilçesinde hayvanlarına yem hazırladığı sırada elini makineye kaptıran 57 yaşındaki çiftçi yaralandı.
Olay, Alaca ilçesine bağlı Külah köyünde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, hayvanları için yem hazırlayan Mümin G. (57), hayvanlarına yem hazırladığı sırada elini yem karma makinesine kaptırdı.
Ağır yaralanan Mümin G., ihbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada ilk müdahalesi yağılan yaralı, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Muhabir: İhlas Haber Ajansı