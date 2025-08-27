Minikler futbol turnuvasında üç yarı finalist ve iki çeyrek finalist belli oldu. Son yarı finalist dün akşam oynanan maçın ardından belli oldu.

Üç grupta 15 takımın mücadele ettiği minikler futbol turnuvasında gruplarında ilk üç sırayı alan dokuz takım çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final ilk maçında Fetih Gençlikspor ile Hitit Anadoluspor takımları karşılaştı.

Büyük çekişmeye sahne olan maçın normal süresi 1-1 beraberlikle sona erdi. Penaltı atışları sonunda rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Fetih Gençlikspor ilk yarı finalist oldu.

İkinci çeyrek final maçında ise Arca Çorum FK, Çorum İdman Yurdu karşısında zorlanmadan 4-0 galip ayrılarak ikinci yarı fialist oldu. Üçüncü çeyrek final maçında ise Mimar Sinanspor takımı Kültür19spor takımını 2-0 yenerek yarı finale yükselen üçüncü takım oldu.

Günün son maçında ise İkbalspor ile Gençlerbirliği takımları çeyrek finale yükselmek için baraj maçında karşılaştı. Rakibini 5-0’lık net skorla yenen Gençlerbirliği çeyrek finalde Vefaspor’un rakibi oldu. Gençlerbirliği ile Vefaspor takımları dün akşam son yarı finalist olmak için karşılaştı.

Bugün İtfaiye 1 nolu sahada ilk yarı final maçında Fetih Gençlikspor ile Arca Çorum FK karşılaşacak.

İkinci yarı final maçında ise saat 18.00’de Mimar Sinanspor ile dün akşam oynanan baraj maçında Gençlerbirliği- Vefaspor maçının galibi ikinci finalisti belirlemek için karşılaşacak.

Miniklerde şampiyon yarın oynanacak final maçı sonrası belli olacak.