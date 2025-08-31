Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ağustos ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün annelerin hesabına yatmaya başladığını belirterek, "Bu kapsamda bugün itibarıyla yaklaşık 3,5 milyar lira destek gerçekleştirmiş olduk. Böylece şu ana kadar 383 bin 691 annenin doğum yardımından faydalanmasını sağladık." dedi.

Denizli Valiliğini ziyaret eden Bakan Göktaş'ı, valilik önünde Vali Ömer Faruk Coşkun ile diğer ilgililer karşıladı.

Bakan Göktaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Coşkun'dan ilde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göktaş, bu ziyaretlerin kendileri için çok kıymetli olduğunu ve bu sayede bakanlığın sahada yaptığı çalışmaları yerinde görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Göktaş, ayrıca vatandaşların talep ve isteklerini dinleyebildiklerini anlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla insanı merkeze alan bir anlayışla hareket ettiklerini, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını, gaziler ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara yönelik hizmet yürüttüklerini belirtti.

Son 23 yılda bakanlık olarak Denizli'ye 9,4 milyar liralık yatırım yaptıklarını aktaran Göktaş, sosyoekonomik desteklerle 837 çocuğun ailelerinin yanında olmaya devam ettiğini, 2003-2025 yılları arasında kente sosyal yardımlar için 7,36 milyar lira kaynak aktardıklarını kaydetti.

Göktaş, 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Tüm toplumu kapsayan bir seferberlik hareketi aslında. Aileyi güçlendiren önemli çalışmalar yürütüyoruz. Küreselleşen dünyanın risklerine karşı aileleri bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarımız var. 81 ilde farkındalık yaratmaya yönelik çeşitli programlar yürütüyoruz. 43'ü Denizli'de olmak üzere Türkiye genelinde 9 bin 367 etkinlik ve farkındalık çalışması yürüttük." diye konuştu.

Denizli'de Aile ve Gençlik Fonu'na 1631 çiftin başvurduğunu kaydeden Göktaş, "Bugüne kadar Türkiye'de Aile ve Gençlik Fonu'na 151 bin 86 çiftimiz başvurmuş. Eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle gençlere destek oluyoruz. Ülkemizin genç ve dinamik nüfus yapısını korumak adına da önemli çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Göktaş, doğum yardımlarına da vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Özellikle doğum yardımlarının miktarını güncellemiştik. Bu kapsamda ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik destek, ikinci çocuğa 1500 liralık aylık, üçüncü çocuğa ise 5 bin liralık aylık, 3 ve sonraki çocuklar için 5 bin liralık aylık bir desteği hayata geçirmiştik. Bunu da çocuğumuz 5 yaşına gelene kadar sürdürüyoruz. Ağustos ayı doğum yardımı ödemeleri bugün annelerin hesabına yatmaya başladı. Bu kapsamda bugün itibarıyla yaklaşık 3,5 milyar lira destek gerçekleştirmiş olduk. Böylece şu ana kadar 383 bin 691 annenin doğum yardımından faydalanmasını sağladık. Bakanlık olarak sürdürülebilir desteklerle ailelere, çocuklara destek olmaya devam edeceğiz."