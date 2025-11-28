Arca Çorum FK’da bahis soruşturması kapsamında 45 gün ceza alan Kadir Seven ve Üzeyir Ergün’ün cezaları Tahkim Kurulu tarafından onandı.

Bahis Soruşturmasında ceza alan Çorum FK futbolcuları tahkim kuruluna itirazda bulunmuştu.

Tahkim Kurulu 45 gün ceza alan tüm futbolcuların itirazlarını reddetti ve cezalarını onadı. Bu karar ile birlikte Kadir Seven ve Üzeyir Ergün 13 Kasım’da başlayan cezaları 30 Aralık’ta sona erecek.

İki futbolcu ligin ilk yarısındaki maçlarda forma giyemeyecek.

İkinci yarıda ise forma giyebilecekler.

Üç ay ceza alan Arda Hilmi Şengül ve Hasan Hüseyin Akınay, altı ay ceza alan Atakan Cangöz ve dokuz ay alan Eren Karadağ’ın ise itirazları bugün veya önümüzdeki hafta başında açıklanacak.

Bu futbolcularda indirim olmaması halinde Arda Hilmi ve Hasan Hüseyin bu sezon forma giyebilecek ancak diğer isimler cezaları onanması halinde sezonu kapatacaklar.