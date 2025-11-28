Arca Çorum FK bu haftada Merzifon’dan kalkacak Ankara’dan inecek.

Kırmızı Siyahlı takım Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kırmızı Siyahlı takımda maç kadrosu yarın saat 11.45 uçağı ile İstanbul Havaalanı aktarmalı olarak Milas havaalanına inecek ve ordan da Bodrum’a geçecek.

Çorum FK pazar günü saat 16’da oynayacağı maçın ardından saat 21.55 uçağı ile Milas havaalanından Ankara’ya uçacak ordan da karayolu ile Çorum’a dönecek.