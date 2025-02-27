Liseli Gençler 3*3 Basketbol il birinciliğinde Ada Koleji erkekler ve kızlarda çifte şampiyonluk kazandı.

Yeni Spor Salonunda yapılan il birinciliğinde erkeklerde yedi okul kızlarda ise üç okulun mücadelesi sonunda Ada Koleji iki takımı ile şampiyonluğu kazandı.

Üç takımın mücadele ettiği genç kızlarda ilk iki maçını kazanan Ada Koleji ile Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi finalde karşılaştı. Ada Koleji Naz Aras, Damla Gürgen, Nisanur Karaca ve Cemre Malatyalı’dan oluşan kadro ile Melis Özel, Merve Dülcü, Deren Gökalp ve Nisa Yiğit’li kadrosu ile mücadele eden Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi’ni 9-4 yenerek şampiyon olurken rakibi ise ikinci oldu. Başöğretmen Anadolu Lisesi ise Melek Nur Köroğlu, Buket Sarıtaş, Bengüsu Güven ve İrem Işık’tan oluşan takımı ile üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Erkeklerde ise yedi takımın iki grupta yaptığı maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çapraz olarak yanı finalde mücadele etti. Yarı final maçlarını kazanan Ada Koleji ile Başöğretmen Anadoli Lisesi takımları finalde karşılaştı.

Yarı finalde kaybeden Atatürk Anadolu Lisesi ile Doğa Koleji üçüncülük dördüncülük maçında karşılaştı. Yiğit Zeren, T. Batur Korkmaz, M. Emre Sarıyücel ve Yankı Kamuk’dan oluşan takım ile mücadele eden Atatürk Anadolu Lisesi Deniz Yıldız, Eren Adıyer, M. Efe Özdemir ve Ziya Yiğit Özcan’lı kadrosu ile Doğa Kolejini 5-3 yenerek üçüncü oldu.

Ada Koleji Emir Çınar, Mert Karacaköylü, Asaf Erdem ve Mert Şahin’li kadrosu ile mücadele ettiği final maçında Başöğretmen Anadolu Lisesi ise Deniz Yıldız, Eren Adıyek, M. Ege Özdemir ve Z. Yiğit Özcan’lı kadrosu ile şampiyonluk mücadelesi verdi.

Rakibi önünde baştan sona üstün bir oyun sonunda salondan 16-6 galip ayrılan Ada Koleji kızların ardından erkeklerde şampiyonluğu kazandı.