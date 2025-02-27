Tokat’ta yapılan U 17 Bölge birinciliğinde Çorumdan 21 sporcu Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

23-24 Şubat tarihlerinda Tokat’ta yapılan bölge birinciliğinde Çorum Milli Eğitimspor takım halinde birinci olurken İskilipspor kulübü ise beşinci oldu.

Çorumlu sporcular bölge birinciliğinde üç altın dört gümüş ve beş bronz madalya kazanırken ilk sekize giren 21 Çorumlu sporcu Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı.

48 kiloda İskilipspor’dan Muhammed Mustafa Sert, 51 kiloda Milli Eğitimspor’dan Berat Veli Körpeş, 55 kiloda Milli Eğitimspor’dan Selahattih Eyüp Kızıltaş sıkletlerinde birinci olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Milli Eğitimspor’dan 48 kiloda Yusuf Eren Koçak, 65 kiloda Ali Yağlı, 80 kiloda Ömer Faruk Ceylan finalde kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldular.

45 kiloda İskilipspor’dan MuhammitKenan Karaca, 55 kiloda Hasan Hüseyin Sert, 60 kiloda Milli Eğitimspor’dan Necati Bozkurt, 80 kiloda Talha Mert Özboyacı, 110 kiloda Milli Eğitimspor’dan Nedim Yasin Metin sıkletlerinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Sıkletlerinde ilk sekize girerek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan güreşçiler ise 45 kiloda Osmancık Okçuluk kulübünden Osman Baki İskilipli, 65 kiloda Çorum’dan Ferdi olarak katılan M. Ragıp Acı, 71 kiloda İskilipspor’dan Yusuf Alp, 80 kiloda Milli Eğitimspor’dan Mehmet Efe Koca, 92 kiloda aynı kulüpten Yusuf Karakaş beşinci oldular.

51 kiloda Milli Eğitimspor’dan Yiğit Berat Aktaş, 55 kiloda aynı kulüpten Ayberk Uzun, altıncı 51 kiloda Milli Eğitimspor’dan Ölmer Tunca, İskilipspor’dan 60 kiloda Samet Arslan.

Çorum Milli Eğitimspor takım halinde topladığı 160 puanla takım birinciliğini kazanırken Tokat Gençlikspor 111 puanla ikinci İstanbul BJK 95 puanla üçüncü Düzce Belediyespor 79 puanla dördüncü Çorum İskilipspor ise 73 puanla takım beşinciliğini kazandı.

Çorum Ata Sporu Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğur Çadır bölge birinciliğinde başarılı dereceler elde eden güreşcileri tebrik etti ve Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi.

Çadır ayrıca Tokat’ta kendilerini son derece güzel ağırlayan Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’e teşekkür etti.