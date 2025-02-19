Çorum’da İŞKUR- Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü işbirliği ile İşgücü Uyum Programı kapsamında 34 kişi alınacak.

Programa katılmaya hak kazanan kişilere günlük 1083 lira cep harçlığı verilecek.

Program kapsamında Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünde, katılımcılar temizlik, bakım ve onarım işlerinde on (10) ay süresince haftanın belirli günlerinde tam gün şeklinde çalışacak.

Program 10 Mart Pazartesi başlayacak ve 31 Aralık 2025 tarihinde sonlanacak.

Program, 10 Mart – 06 Nisan tarihleri arasında (ilk 4 hafta) haftada 5 gün ve sonraki haftalarda haftada en fazla 3 gün olarak uygulanacak olup çalışma günleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından belirlenecek.

Başvurular 21 - 25 Şubat tarihleri arasında alınacak olup katılımcılar, geçerli başvurular arasından ikamet durumlarına göre noter tarafından yapılacak kura çekilişi ile belirlenecektir.

KURA ÇEKİLİŞİ 4 MART'TA

Kura çekilişi 4 Mart Salı günü saat 10:00’da İŞKUR İl Müdürlüğünde gerçekleştirilecek

Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşlarımızın 25 Şubat Salı günü saat 23:59’a kadar ALO-170 iletişim hattı üzerinden, İŞKUR Mobil uygulamasından ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler İŞ arayan İşgücü Uyum Programı İUP Ara” kısmından program numarasını (5653) yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekmekte.

BAŞVURU ŞARTLARI:

İŞKUR’a kayıtlı, 18 yaşını tamamlamış ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Yaşlılık (emekli) ve malullük aylığı almamak (iş göremezlik veya ölüm aylığı alanlar programdan faydalanabilir),

Başvuru tarihinden ve katılımcı olarak seçildiği takdirde başlama tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında sigortalı olmamak,

Son bir yılda yüklenici kurumun, bağlı veya yan kuruluşunun çalışanı olmamak,

Programa başvuru, başlangıç ve program devamı süresince 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesi (kısa vadeli sigorta) kapsamında sigortalı olmamak,

Başvuru tarihindeki Adres Kayıt Sistemine (AKS) göre aynı adreste ikamet edenlerin belirlenen son aya ait aylık toplam kazançlarının, bir aylık net asgari ücretin iki katını aşmaması (Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz),

Başvuru tarihi itibarıyla aktif işgücü programlarından ve işsizlik sigortasından faydalanmamak (işsizlik ödeneği haketmemiş ve almıyor olmak),

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.),