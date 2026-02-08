Çorum Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği genel kurulu bugün gerçekleştirildi.
TSO Fuar Merkezinde yapılan genel kurula çok sayıda üye katıldı.
Genel kurulun divan başkanlığını Turan Saldırıer üstlenirken, divan üyeliklerine ise Zeki Oral, Fuat Topçu, Ünal Deniz, Mehmet İbbiği ve Zeki Aydaş seçildi.
Birol Alanbay’ın aday olmadığı seçimde, Ethem Baran, Hasan Sağır ve Ercan Şanal yarıştı.
405 oy alan Ercan Şanal birliğin yeni başkanı olurken rakipleri Ethem Baran 346, Hasan Sağır ise 54 oy aldı.
Muhabir: Murat Karasu