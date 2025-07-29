Hitit Üniversitesi, Çorum Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğinde, kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik “Kadın Kültür Merkezi ve Kadın El Emeği Çarşısı: Eğitim, Satış ve Danışmanlık Hizmetleri ile Güçlendirme” projesi hayata geçirildi.

Projeye katkı sağlayan kadınlar, günümüzden 3400 yıl öncesine tarihlendirilen Hitit dönemine ait ilaç reçetesini seramik tabletlere işledi.

Çorum Eczacılar Odası için yapılan seramik tabletler, Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Önder İpek ve Arş. Gör. Semih Gerçek’in katkılarıyla Çorum Belediyesi Veli Paşa Konağı Kadın Kültür Merkezi Çini Usta Öğreticisi Nebahat Çetin’in tasarımı ile üretildi.

Tamamen el emeğine dayanan çalışma, hem Çorum’un kültürel mirası Hitit Medeniyetini yansıtmakta hem de o dönemde bir ilacın nasıl kullanılacağına ilişkin bilgiyi içeriyor.

İlaç tarifi, reçetesi ve uygulaması Hititçe çivi yazılı tablette şöyle anlatılıyor:

“Eğer bir insan hastalanırsa, doktor havan içerisine 1 kappi (ölçü) kabı arpa koyar. Lapislazuli, kırmızı taş, alabastar koyar. Amber, sedir ağacı, ılgın ağacı koyar. Onları havanda döver ve temiz suyla karıştırır. Hasta, güneş karşısına geçer ve bu ilacı aç karnına içer (Sabah). Ay karşısına geçer ve ilacı tok karna içer (Akşam). İlaçları ilk gün nasıl içerse 7 gün aynı şekilde içer.”

Verilen eğitimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ufuk Gergerlioğlu, eğitim sayesinde kadınların el emeği ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatı yakalayacaklarını söyleyerek proje kapsamında ilk ürünün üretilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Katkı sağlayanlara teşekkür

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, seramik tabletlerin üretimine katkı sağlayan Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Önder İpek, Arş. Gör. Semih Gerçek, Çorum Belediyesi Veli Paşa Konağı Kadın Kültür Merkezi Çini Usta Öğreticisi Nebahat Çetin ve Çorum Eczacılar Odası Başkanı Erol Afacan’a teşekkür belgelerini takdim etti.

Programda Orta Karadeniz Kalınma Ajansı (OKA) Çorum İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç, Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Mustafa Yaşar, Çorum Belediyesi Kadın El Emeği Çarşısı Sorumlusu Hatice Kirçi, Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Gergerlioğlu, Dr. Yasemin Demir ve Dr. Leyla Bezgin Ediş hazır bulundu.