İskilip’te küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve üreticilerin refahını artırmak amacıyla hazırlanan “Çift İle Koyun, Gerisi Oyun Projesi” kapsamında hak sahibi yetiştiricilere küçükbaş hayvan yemliği ve otluğu dağıtıldı. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi çerçevesinde İskilip Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirildi.

Valilik bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, kurum personeli, ilçe protokolü ve çok sayıda üretici katıldı.

Proje kapsamında başvuruda bulunan 39 yetiştiricinin tamamı destek almaya hak kazandı. Üreticilere toplam 85 adet küçükbaş hayvan yemliği ve otluğu teslim edildi.

Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, projenin ilçe hayvancılığına önemli katkı sağlayacağını belirterek şunları söyledi:

“Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle yürüttüğümüz bu proje, küçükbaş hayvancılığın modern, hijyenik ve verimli koşullarda yapılmasını hedefliyor. Üreticilerimizin iş yükünü azaltmayı, hayvanlarımızın refahını yükseltmeyi ve üretim kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Bugün İskilip’te 39 yetiştiricimize toplam 85 yemlik ve otluk teslim ederek önemli bir adım attık.”

Hasan Taş, projenin toplam bütçesinin 600 bin TL olduğunu, %75’inin Bakanlık tarafından hibe edildiğini, %25’inin ise üretici katkısıyla karşılandığını söyledi. Taş, projenin kırsal kalkınmaya katkı sağlayacağına vurgu yaparak, “Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Program, üreticilere ekipmanların teslim edilmesiyle sona erdi.