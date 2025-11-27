Kırıkkale’de güvenlik görevlisi olarak görev yapan Çorumlu Yılmaz Kayıkçı (39) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kısa bir süre önce evlenen ve eşi de Kırıkkale’de doktor olarak görev yapan Yılmaz Kayıkçı’nın genç yaşta vefatı ailesi ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Merhumun cenazesi 28 Kasım Cuma günü saat 12.30’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Bektaşoğlu Köyü’nde toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.