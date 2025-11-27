Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile birlikte Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve beraberindeki İl Başkan Yardımcıları Abdullah Furkan Yılmaz ile İzzet Bilge, “Hayırlı Günler Komşum” temalı “Derdiniz Derdimizdir” sohbet toplantılarına ilişkin teşkilatın gerçekleştirdiği programlar; ilçe başkanlıkları, belediye başkanlıkları, il genel meclisi üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü faaliyetleri istişare etmek amacıyla Çorum Milletvekili Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı ile biraraya geldi.

Çıplak daha sonra ise Kayrıcı ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Ziyarete ilişkin açıklama yapan MHP İl Başkanı Çıplak, “Terörsüz Türkiye İçin Millî Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” ve “Hayırlı Günler Komşum” temalı “Derdiniz Derdimiz” sohbet toplantılarına ilişkin teşkilatın gerçekleştirdiği programları kapsayan görsel destekli detaylı raporu Bilge Lider Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye arz edilmiş olup emir ve talimatları alınmıştır” dedi.

Bahçeli’nin görüşmede Çorum halkı başta olmak üzere teşkilat yöneticileri ve partililere selam ve muhabbetlerini ilettiği belirtildi.