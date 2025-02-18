Çorum FK’nın tecrübeli ismi Burak Süleyman, Kocaelispor’un artık şampiyon olduğunu kendi hedeflerinin ise ligi üçüncü bitirerek play-off finali oynamak olduğunu söyledi.

Kocaelispor’da uzun yıllar forma giydikten sonra yeşil siyahlı kulüpten ayrılan Burak Süleyman bu sezon başında transferin son gününde Çorum FK ile anlaşmıştı.

Cumartesi akşamı oynanan maçta Kccaelispor taraftarları ayağına top geldiğinde ıslıkları ile tepki gösterdiler. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Burak Süleyman ‘Kocaelispor artık şampiyon olmuştur. Biz Çorumspor olarak ligi 3. bitirip play-off finaline kalmak buradan Süper Lige çıkmak istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz’ dedi.

Tecrübeli futbolcunun bu açıklamasının altına yapılan yorumlarda ise Çorum FK taraftarları bu hedefe ulaşmak için Burak Süleyman’ın daha çok sorumluluk alması ve takımına katkı vermesi gerektiği yönünde eleştiriler yapıldı,