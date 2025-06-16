Okul Sporları Küçükler ve Gençler B kategorisi 3x3 Basketbol’da kupalar sahiplerini buldu. Küçükler ve yıldızlar kategorilerinde 12 takım ve 48 sporcunun mücadele ettiği il birinciliğinde müsabakalar Atatürk Spor Salonunda yapıldı.

Küçük Kızlarda üç okulun mücadelesi sonunda Mustafa Kemal Ortaokulu birinciliği kazanırken 23 Nisan Ortaokulu ikinci Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu ise üçüncülük ödülünü aldı. Küçük erkekler kategorisinde de Mustafa Kemal Ortaokulu şampiyon olurken 23 Nisan Ortaokulu ikinci Salim Akaydın Ortaokulu üçüncü Özel Bahçeşehir Koleji ise dördüncülük ödülünü aldı.

Genç kızlarda iki okulun mücadelesi sonunda Mimar Sinan Anadolu Lisesi birinci Doğa Koleji ise ikincilik kupasını aldı. Genç erkeklerde ise Başöğretmen Anadolu Lisesi birinci olurken Bahçeşehir Koleji ise ikinci oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye girenlerin ödüllerini Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ömer Özdemir ve diğer davetliler ile öğretmenler tarafından verildi.