Atlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ilimizde kampta bulanan Özel Sporcular Yüzme milli takım kampını ziyaret ettiler.

Türkiye Özel sporcular Federasyonu Organizasyon Kurulu üyesi Buharaspor Kulübü Başkanı Fatih Atlı ve Atlı Özel Eitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Nisanur Atlı ile birlikte özel öğrenciler aileleri ile birlikte Yüzme milli takım kampını ziyaret ettiler.

Fatih Atlı ziyaret sırasında kurum olarak Yüzme Milli Takımımız 2025 Avrupa Para Gençlik ve 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları hazırlıklarında her daim omuz omuza adımlar atacağımızı destek olacaklarını ilettiklerini ve Çorum’da özel sporcuları artırmak için milli takım teknik heyeti ile görüş alış verişinde bulunduklarını söyledi.

Ziyarete Buharaspor Kadın futbol takımı sporcularıda katıldılar. Ziyaret sonunda Atlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından milli takıma madalya özel sporculara ise madalya verildi.