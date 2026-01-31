3x3 Yıldızlar Basketbol turnuvasında erkeklerde Çorum Belediyespor A takımı kızlarda ise Gelişim Basketbolspor kulübü birinciliği kazandı.

Bakanlık tarafından gençleri spor alanlarına çekmek için düzenlediği bu ayki turnuvaya kız ve erkekler 16 takımda 64 sporcunun mücadele ile Atatürk Spor Salonunda yapıldı.

Yapılan müsabakalar sonunda Çorum Belediyespor A takımı Yusufalp Eymen Eski, Alperen Göksülük, Altuı Karabıyık ve Kerem Coşar’lı kadrosu ile tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu.

Çorum Belediyespor B takımı ikinci olurken Çorum Basketbol Yıldızlarıspor üçüncü Çorum Belediyespor C takımı ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Yıldız Kızlarda ise Gelişim Basketbol takımı Damya Yalvan, Ayla Kavakcı, Nehir Çavdar ve Zepnep Çıplak’lı kadrosu ile tüm rakiplerini yenerek birinci olurken Potanın Yıldızları takımı ikinci Mehmet Akif Ersoy takımı ise üçürcülük ödülünün sahibi oldu.