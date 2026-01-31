Amatör futbolda bugün ve yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

U 18 FİNAL GRUBU: Mimar Sinanspor- İkbalspor: Muammer Tekmen, Taha Rahmi Atılgan, Yiğit Eymen Asiltürk. Vefa Gençlikspor- Sungurlu Belediyespor: Serhat Doğan, Yunus Emre Yeşil, Meriç Devran Demiral.

U 15 LİGİ: Mimar Sinanspor- İkbalspor: Taha Rahmi Atılgan, Şevval Bayrak, Deniz Bolat, Vefaspor- Çorum Anadolu FK: Lütfican Arduç, Sefa Ceviz, Emirhan Önder. Çorum İdman Yurdu-Osmancık Kandiberspor: Serhat Emin Arduç, Yusuf Ekrem Atılgan, Selcan Bulut. Gençlerbirliği- Hattuşa Gençlik: Meriç Devran Demiral, Müge Gözdaş, Hasan Poyraz Aksoy.

1. AMATÖR KÜME: Sungurlu Belediyespor- HE Kültürspor: Elvan Mert Armutcu, Ömür Soytemiz, Uğur Koçak. Ulukavakspor- Alaca Belediyespor: Mehmet Tuğluk, Muhammed Yıldırım, Lütfican Arduç, Dodurga Belediye Beyliğispor- İskilipspor: İsmail Sırma, Hasan Berk Soytemiz, Yunus Emre Günaydın.