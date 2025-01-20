Ahlatcı Çorum FK’da Thomas Verheydt ligde dört ay sonra gol sevinci yaşadı.

Thomas gol orucunu bozduğu maçta hücum ve savunmadaki başarılı futbolu ile taraftarların gonlünü fethetti.

Geçtiğimiz sezon kırmızı siyahlı takıma transfer olan Çorum FK geçtiğimiz sezon 13 golle tamamlarken bu sezon ise ilk haftalarda iki gol atmıştı.

Fatih Karagümrük ve ardından Yeni Malatyaspor maçında gol atan Thomas Verheydt 14 Eylül’de Ankara’da attığı golün ardından dört aydır suskundu.

Ümraniyespor maçında ilk kez bu sezon 90 dakika oyunda kalan sakatlığına rağmen fedakarlık yaparak sahada kalan Thomas Verheydt arkadaşlarına yaptığı asistler, takım savunması için yan top dışında bile rakibi kovalaması ve atak önlemesi ile taraftarlardan büyük alkış almıştı.

Tecrübeli futbolcu bu başarılı futbolunu birde 79. dakikada attığı golle süsleyinçe hem büyük moral buldu hem de üzerindeki baskıyı atmış oldu.

Maç sonunda da taraftarların alkışını alarak soyunma odasına gitti.