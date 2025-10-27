Çorum’da düzenlenen uçurtma şenliğinde elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çorum Barajı Belediye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde, açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas eden D.Ş. (4) akıma kapıldı.
Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan küçük kız, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
D.Ş.’nin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.
Muhabir: Çorum Hakimiyet