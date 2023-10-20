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Çorum 'da, kendisinden haber alınamayan kişinin bulunması için çalışma yürütülüyor.

Kale Mahallesi Eti 4. Sokak'ta ikamet eden Cengiz T'den (40) haber alamayan yakınları, 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin zile basmasına rağmen kapının açılmaması üzerine, itfaiye ekiplerince demir korkuluk kırılarak pencereden eve girildi.

Evde yapılan aramada, Cengiz T. tarafından yazıldığı değerlendirilen, "Ben gidiyorum, beni affedin, eşyalarım sizin olsun" yazılı not bulundu.

Polis, Cengiz T'nin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.