Sungurlu’da 40 yıldır pazarcılık yapan Haydar Damsak, ilçede yerli kavun ve karpuz satışı yapıyor.

Haydar Damsak, ilçede yetiştirilen lezzetli ve doğal kavun ve karpuzları vatandaşlara sunuyor.

40 yılın verdiği bilgi, birikim ve tecrübe ile pazarlarda ve ilçenin belirli yerlerinde kavun ve karpuz satışı yapan Haydar Damsak, “Sungurlu’nun yerli kavun ve karpuzlarını pazarlarda ve ilçenin belirli satış yerlerinde halkımızla buluşturuyoruz. Yılların verdiği tecrübe ile kalite ve dürüstlükten asla taviz vermedik. Bizde kötü mal yok, sizlerin memnuniyeti için her zaman en kaliteli ürünlerin satışını yapıyoruz. Sağlığım el verdiği sürece mesleğime devam edeceğim inşallah."dedi.