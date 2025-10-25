1986 yılından bu yana Türkiye genelinde hizmet veren Ankara Ekspres Kargo, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle iflas etti. Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato başvurusunu reddederek geçici mühletin kaldırılmasına ve iflasına karar verdi.

TÜM TEDBİR KARARLARI DURDURULDU

Mahkeme, Ankara Ekspres Kargo Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato kapsamında yaptığı mali iyileştirme talebini değerlendirdi. Ancak şirketin borçlarını ödeyebilecek durumda olmadığı gerekçesiyle başvuru reddedildi. Karar doğrultusunda, konkordato sürecinde görev yapan komiserler kurulunun yetkileri sona erdirildi ve alınan tüm tedbirlerin kaldırılması kararlaştırıldı. İflas kararı, Ankara 21. İcra İflas Müdürlüğü'ne bildirilecek.

TÜRKİYE'NİN KÖKLÜ KARGO FİRMASIYDI

1986'da kurulan Ankara Ekspres Kargo, 39 yıllık faaliyet süresi boyunca Türkiye'nin en geniş taşımacılık ağlarından birine sahipti. Şirket, beş bölgede 19 transfer ve dağıtım merkezi, 70'in üzerinde hizmet noktası ve ülke genelinde yaygın lojistik ağıyla faaliyet gösteriyordu. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Gaziantep ve Antalya olmak üzere birçok ilde taşımacılık hizmeti sunuyordu.