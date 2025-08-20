Adıyaman’ın Gerger ilçesi Güzelsu köyünde 47 yıl önce öğretmenlik yapan Necip Yılmaz’ı, ilk öğrencileri ziyaret etti. Buluşmada ilk öğretmenliğe başladığı günleri yad eden Necip Yılmaz, duygulu anlar yaşadı.

Öğretmen Necip Yılmaz Çorum Öğretmen Lisesi ve Çorum Eğitim Enstitüsünü bitirdikten sonra ilk görev yeri olarak 1978 yılında Adıyaman ili Gerger ilçesi Güzelsu köyüne atandı. Sınıf öğretmeni olarak 2 yıl görev yapan Yılmaz’ın, bu köydeki ilk öğrencilerinden olan ve sınıf başkanı olan Abdulbaki Çolak ve kardeşi Ahmet Çolak, yıllar sonra öğretmenlerini arayarak Çorum'da ziyaret etmek istediklerini belirttiler.

Halen Mersin’de lokantacılık yapan Abdulbaki ve Ahmet Çolak kardeşler ilk öğretmenleri Necip Yılmaz’ı Çorum’da ziyaret ettiler. Duygulu anların yaşandığı ziyarette hatıralar yad edildi.

Yıllar sonra öğretmenleri ile bir araya gelen Abdulbaki ve Ahmet Çolak kardeşler Çorum'un tarihi ve turistik yerlerini de gezme imkanına buldular.

İlk görev yeri Adıyaman'dan sonra Çorum’a atanan Necip Yılmaz değişik köylerde görev yaptıktan sonra 1987-1993 yılları arasında da Almanya'da öğretmen olarak görevde bulundu. 2008 yılında Çorum Cumhuriyet İlkokulu'ndan emekli olan Yılmaz,

şuan Türkiye'nin en büyük süreli yayın platformu olan Dergi Kapında Medya Hizmetleri Yayıncılık Ltd. Şti'nin işletmeciliğini yapıyor.