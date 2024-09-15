Çorum'un Türkler Köyü’nde işçi servisinden düşerek ağır yaralanan 48 yaşındaki hafız, 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Edinilen bilgilere göre 27 Ağustos tarihinde köye işçi taşıyan servis aracında bulunan Ayfer A.(48), hareket halindeki servis aracından yola düştü.
Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak acil müdahaleye alındı.
48 yaşındaki hafız 18 gün süren yaşam savaşını bugün kaybetti.
Merhumenin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Türkler köyünde toprağa verilecek.
Editör: Çorum Hakimiyet