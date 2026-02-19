Arca Çorum FK'nın devre arasında büyük umutlarla Sırbistan 1.Lig ekibi Partizan'dan transfer ettiği Ganalı Ibrahim Zubairu, sadece 5 dakika oynayabildi.
Ligin ikinci yarısında 7 maç oynanırken, zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte 500 bin Euro'ya kiralanan 21 yaşındaki genç futbolcu, Adana Demirspor maçının son 5 dakikasında süre alabildi.
Zubairu, Adana Demirspor maçından sonra hiçbir maçta görev alamazken, futbolcunun sakat olduğu iddia edildi.
Zubairu, Çorum FK'nın Süper Lig'e yükselmesi halinde zorunlu zorunlu satın alma opsiyonu ile Çorum'da kalacak.
