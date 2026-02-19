Trendyol 1.Lig'de küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak bu sezonki üçüncü puanlarını aldılar.

Ligde 26.hafta maçında eksi 28 puandaki Adana Demirspor, küme düşme hattının hemen üzerinde 31 puanla yer alan Sivasspor'u konuk etti.

Maçın başında 3.dakikada Ethemi ile öne geçen Sivas ekibi, 88.dakikada yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Küme düşmesi kesinleşen ve gençlerle mücadele eden Adana Demirspor'un Sivasspor ile berabere kalması şaşkınlık yarattı.