Sivasspor'da göreve iddialı başlayan İsmet Taşdemir, 2. maçta da umduğunu bulamadı.

Üstelik takımı ligden düşmesi kesinleşmiş, eksi 39 puandaki Adana Demirspor'la berabere kaldı.

Taşdemir, "Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık" dedi.

Sivasspor'a 16 yıl sonra teknik direktör olarak dönen İsmet Taşdemir, iddialı mesajlar vermişti.

Taşdemir, "Sivasspor çok büyük bir camia. Özellikle Süper Lig'in gediklisi olan bir camia. Son dönemlerde bir şanssızlık yaşadı ve bir alt lige düştü. Bu sene de bir alt ligde istediği sonuçları alamadı. Sonuçta bu noktaya geldi. Araya girip kader birlikteliği yaptık. Bundan sonraki mücadelemizi, hırsımızı inşallah Sivassporumuz'u layık olduğu yere ne kadar sürede getirebiliriz diye düşünüp, en iyi şekilde camiamızı temsil etmek ve bize yakışır şekilde oyunla mücadele örneği göstermek istiyoruz. Sivasspor'un hedefi her zaman nerede olursa olsun şampiyonluktur" demişti.

Ancak Taşdemir'in ilk maçında Sivasspor, kendi sahasında Vanspor'la 3-3 berabere kaldı.

İkinci maçına ise Adana'da çıktı. Ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen, eksi 39 puandaki Adana Demirspor karşısında kesin favori olduğu maçı da kazanamadı. Maç 1-1 bitti.