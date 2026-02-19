Geçtiğimiz sezon Çorum FK forması giydikten sonra Keçiörengücü'ne transfer olan Ali Akman, dün oynanan Keçiörengücü-Erzurumspor maçında yaşanan hakem skandalına ilişkin açıklama yaptı.

Erzurum'un 90+6'da kazandığı penaltıya ilişkin; "Play off hedefimiz için çok kritik bir maçta, rakibin kendini attığını düşündüğümüz pozisyonda penaltı verildi. Böyle bir penaltıya inanamıyorum. VAR'ın devreye girmemesi canımızı çok yaktı, çok önemli 3 puan kaybettik. Emeğimizin çalındığını düşünüyoruz." dedi