Voleybol İl Temsilciliği görevine Klasman Gözlemcisi Turgut Yıldırım atandı.

Bu görevi uzun yıllardır yapan Mahmut Uysal’ın istifa etmesi ile boşalan Voleybol İl Temsilciliği görevine Turgut Yıldırım resmen atandı.

1976 Çorum doğumlu Turgut Yıldırım Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunu bitirdi. 2004-2005 yılından itibaren Beden Eğitimi Öğretmeni olarak başladığı görev süresinde voleybolda yaptığı çalışmalar ile start veren Turgut Yıldırım daha sonra Çorum’da görev yaptığı okullarda da voleybol branşında çalışma yaptı. 2001 yılından itibaren Ulusal B Klasman Hakemi olarak göreve başlayan Yıldırım 2022 yılında voleybol hakemliğini bıraktı ve 2023 yılından itibaren ise Ulusal B Klasman Gözlemcisi olarak görev yapmaya devam ediyor.

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu bölümü mezunu olan Turgut Yıldırım Hitit Üniversitesinde doktorasını tamamladıktan sonra Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalında Öğretim üyesi olarak göreve başladı.