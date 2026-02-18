Arca Çorum FK-Sarıyer maçı sonrası 'Çorum'u çıkaracaklar' şeklinde yaptığı açıklamalarla Çorum kamuoyunda ve ulusal haber sitelerinde gündem olan Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin'in eski takımı olan Amedsporlu yöneticilerle birlikte geçtiğimiz hafta oynanan Pendikspor-Amedspor maçını izlediği görüntüler ortaya çıktı.

'SARIYER-AMED MAÇINDA GÖZÜMÜZ ÜSTÜNDE'

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Çorum FK Futbol Şube Sorumlusu Tuğrul Topuz, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak; "Çorum'u çıkaracak' ifadesiyle bir takımı hedef haline getirdin Servet Çetin efendi. Tetikçiliğini yaptığın Amed takımının yöneticileriyle maç izleyerek amacını belli etmiştin. Yarın oynanacak Sarıyer-Amed maçında gözümüz üstünde" ifadelerini kullandı.

ÇORUM FK'YI HEDEF GÖSTERDİ! HAKEMLER ÜST ÜSTE HATA YAPTI

Sarıyer-Çorum maçından sonra yaptığı açıklamalarla Çorum FK'yı hedef haline getirmişti.

Bu açıklamaların ardından Çorum FK üst üste hakem hatalarıyla maç kaybetmiş ve Çorumspor camiasının tepkisini toplamıştı.