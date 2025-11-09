Trendyol 1. Lig'in 13. hafta müsabakasında Özbelsan Sivasspor, kendi sahasında Manisa FK'yi 3-2 yendi.
Trendyol 1. Lig 13. haftasında Sivasspor evinde Manisa FK’yı konuk etti.
Karşılaşmada kazanan taraf 3-2’lik skorla ev sahibi Sivasspor oldu.
Kritik haftada 3 puan alan Sivasspor puanını 17’ye çıkararak 11. sırada yer aldı.
Manisa FK ise 10 puanla 18. sırada yer aldı
Sivasspor’un galibiyet golleri Cihat Çelik (pen.), Emirhan Başyiğit’ten (2) geldi. Manisa FK’nın golleri ise Lois Diony (pen.), Yusuf Talum’dan geldi.
