Sungurlu İlçe Müftülüğüne bağlı Merkez Şehitler Hafızlık Kur'an Kursunda hafızlığını bitiren 5 öğrenci Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan 2025 Yılı Birinci Dönem Hafızlık Tespit Sınavında başarılı oldu.

Ömer Faruk Yılmaz, Ahmet Yasir Temel, Hasan Esad Cankaloğlu, Muhammed Emin Balkanlıoğlu ve Ömer Salih Sivri hafızlık belgesi aldı. Müftülükten yapılan açıklama da, “Öncelikle öğrencilerimiz, öğrencilerimizi yetiştiren Kur'an kursu öğreticilerimize, Merkez Şehitler Kur'an Kursu personellerimize, din görevlisi hocalarımıza, evlatlarını bizlere emanet eden velilerimize ve bizlere her zaman destek olan hayırseverlerimize şükranlarımızı sunarız. Hafızlarımızı başarılarından dolayı tebrik ediyor, bir ömür Ehl-i Kur'an olarak yaşamalarını ve Kur'an Kursumuzda eğitimleri devam eden diğer öğrencilerimizin de en kısa zamanda hafızlıklarını tamamlamalarını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.