Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Boğaziçi (Hışır) köyünde görev yapan sabah namazına hazırlanırken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 51 yaşındaki İmam Muharrem Sucu, toprağa verildi.

Sabah namazını kıldırmak için cami lojmanında hazırlık yapan imam Muharrem Sucu, aniden fenalaştı. Namaz vakti camiye gitmemesi üzerine durumdan şüphelenen köylüler, lojmana giderek imamı hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sucu, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Gazipaşa Köyü'nden gelme merhum Zabit Sucu'nun Oğlu Sinan Sucu'nun ağabeyi Boğaziçi( Hışır)Köyü İmam Hatibi Muharrem Sucu ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alaca Eski Camiiden alınarak Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.