Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden acil sağlık hizmetleri hakkında brifing aldı.

Toplantıda Vali Dağlı, Çorum’un acil sağlık hizmetlerinin mevcut durumu hakkında bilgiler aldı.

Toplantı ile ilgili yapılan açıklamada Çorum’da 60 adet acil yardım ambulansının bulunduğu belirtilerek, “Bu ambulanslardan 2 tanesi kar paletli, 1 tanesi obez / yoğun bakım, 1 tanesi ise çok yataklı ambulanstır. Ayrıca ilimizde Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE)’ ne ait 5 adet hizmet aracımız mevcuttur. İl merkezinde 14 adet ilçelerimizde ise 24 adet olmak üzere toplamda 38 adet acil sağlık hizmetleri istasyonları ile faaliyetlerimiz sürdürülmektedir” denildi.

İlçelerde sunulan acil sağlık hizmetleri her ilçe özelinde vaka sayıları, ambulans sayıları, ulaşım süreleri ile ilgili mevcut durum hakkında da bilgi alan Vali Dağlı, Çorum’un afet potansiyelini de değerlendirerek, UMKE biriminin ilde ve ülkede oluşabilecek afetlere hazırlıkları ile ilgili bilgiler aldı.

Açıklamada Çorum’da 2024 yılının ilk 7 ayında il merkezinde 24.216, ilçelerde ise 21.505 olmak üzere toplamda 45.721 hastaya acil sağlık hizmetleri sunulduğu belirtilerek, “Bu vakalara ortalama olarak şehir merkezlerinde 5,65 dakikada, kırsal alanlarda ise 16,40 dakikada ulaşım sağlanmış olup, belirlenmiş kriterlerden daha kısa bir ulaşım süremiz mevcuttur. İlimizin acil sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi gereken yönleri de ele alınmıştır” denildi.