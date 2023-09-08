Avukatlık stajını tamamlayan 7 avukat, Çorum Barosu’nda düzenlenen törenle cübbelerini giydiler.
Çorum Barosu Konferans Salonu’nda gerçekleşen ruhsat törenine Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Av. Erkan Kabakcı, avukatlar ve aileler katıldı.
Törende Av.Feyza Akçakaya, Av. Orhan Uslu, Av. İlker Şahin, Av. Şevval Dişbudak, Av. Yavuz Bahadır Buğdaylı, Av. Huriye Üçok ve Av. Zehra Ergün Avukatlık Yemini’ni yaparak ruhsatlarını aldılar.
Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, törende yaptığı konuşmada avukatlık mesleğine adım atan meslektaşlarını tebrik etti.