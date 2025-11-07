Çorum Belediyesinin 2026 yılı bütçesi dün yapılan Belediye Meclisi Toplantısında görüşülerek kabul edildi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2026 yılı bütçesi üzerine müzakereler yapıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, bütçe hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

2026 yılı gider bütçesinin 7 milyar 980 milyon lira, gelir bütçesinin 7 milyar 380 milyon lira, finansman bütçesinin ise 600 milyon lira olduğunu kaydeden Lemzi Çöplü, “Gelirlerin 206 milyon 552 bin lirası vergi gelirleri, 1 milyar 902 milyon 690 bin lirası teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 430 milyon 600 bin lirası bağış, yardımlar ve özel gelirler, 3 milyar 940 milyon 680 bin lirası diğer gelirler, 900 milyon 110 bin lirası sermaye gelirlerinden oluşacak. Gider bütçesinde ise 3 milyar 487 milyon 501 bin lirayı mal ve hizmet alımına ayırdık. Gider bütçesinde personel giderleri 603 milyon 643 bin lira, SGK Devlet primi giderleri 58 milyon 307 lira, faiz giderleri 79 milyon 306 bin lira, cari transferler 293 milyon 287 lira, sermaye giderleri 2 milyar 552 milyon 956 bin lira, sermaye transferleri 505 milyon lira, yedek ödenekler ise 400 milyon lira olarak belirlendi” ifadelerini kullandı.

Bütçe hakkında değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bütçenin oluşum sürecine katkı veren tüm birimlere teşekkür ederek, “Ayakları yere basan, hizmet ve yatırım odaklı bir bütçe hazırladık” dedi.

Başkan Aşgın, “Bütçemizin ve kaynaklarımızın her kuruşunu halkımıza hizmet için, şehrimize yatırım için kullanıyoruz. Çorum Belediyesi olarak güçlü mali yapımız sayesinde hem devam eden projelerimizi tamamlayacak hem de yeni projelerimizi hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Aşgın, konuşmasında özellikle su yatırımlarına dikkat çekerek, bütçenin %14’ünün su yatırımlarına ayrıldığını belirtti.

Aşgın, “Birçok belediyede su kesintilerinin konuşulduğu bir dönemde biz, hem 2025’te hem de 2026’da suya öncelik veriyoruz. Bu alandaki gayretimiz şehrimizin geleceği için büyük önem taşıyor” şeklinde kaydetti.

Başkan Aşgın, “Güçlü mali yapımız, planlı yatırım anlayışımız ve hizmet önceliğimizle 2026 yılı da Çorum için bir yatırım yılı olacak” diyerek bütçenin şehrimiz için hayırlı olması temennisinde bulundu.

7 milyar 980 bin TL’lik 2026 yılı tahminin bütçesinin %80’i yatırım ve hizmet üreten müdürlüklere ayrıldı. Kongre-kültür merkezi ve kütüphane kompleksi yapımı, ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi, kale içi yaşam alanı ve restorasyon yapımı, gençpark yapımı, 2 adet 250 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu (Gülabibey-Bahçelievler), Velipaşa Konağı restorasyonu, daimi sebze, meyve ve balık pazarı yapımı, çok amaçlı etkinlik salonu yapımı, ikiz konak restorasyonu, Pazartesi ve Cumartesi Pazarlarının üzerinin kapatılması, gündüz bakımevi (Bahçelievler Mahallesi), 15 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, hidro elektrik santrali yapımı gibi önemli yatırımlar bütçe içerisinde yer alıyor.

Bütçe üzerine konuşan Belediye Meclisi Yeniden Refah Partili üyesi Kadir Boruç, bütçenin yüzde 8 tasarruf yapılarak denk bütçe olarak düzenleneceğini belirterek,

“Böylece belediyemiz kendi kendine yetebilen bir kurum olacak ve faiz yükü altına girmeyerek cebinden 79 milyon lira çıkmamış olacaktı” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise bütçenin tahminin olduğunu ifade ederek, “Geçmiş bütçelere baksaydınız borçlanmanın çok çok azının kullanıldığını görürdünüz” dedi.

CHP’li Belediye Meclisi Nazik Bulut ise bütçe üzerine yaptığı konuşmada bütçenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

2026 yılı bütçesinin denkliği için 600 milyon liraya ihtiyaç duyulacağını kaydeden Nazik Bulut, “Ancak 600 milyon lira borçlanılmayacak. Bütçe açık verecek. Borçlanmayacağız diyerek baştan bütçe açığı kabul edilmiş oluyor. Bu bütçe açığının olmaması için gereksiz harcamaların azaltılması lazım” ifadelerini kullandı.

Bütçe üzerine yapılan değerlendirmelerin ardından bütçe kalemleri tek tek oylanarak kabul edildi.

Toplantı sonunda, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve tüm meclis üyelerinin yer aldığı hatıra fotoğrafı çekildi.