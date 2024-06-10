Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Projesi, Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği katkılarıyla "Yemde Birlik Gücü’ projesi hayata geçirildi.

Toplam 8 milyon 220 bin TL değerindeki makine ekipman ve araç gereçlerinin yüzde 70’i DOKAP, yüzde 30’u ise Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından desteklendi.

Proje kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne kazandırılan 1 adet 30 m³ toplam Hazırlanmış Rasyon Makinesi (TMR) ve 1 adet TMR Yem Paketleme Makinesi, üretilen yemin kalitesinin kontrol edilebilmesi için 1 adet yakın kızılötesi spektrometresi (NIR cihazı) için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

Törene Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Borsa Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, daire amirleri, STK temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin; “Proje kapsamında, oluşturulan karışım sayesinde işletmenin karlılığını arttıracak ve yem verimindeki dalgalanmaları önleyecek olan, 1 adet 30 m³ toplam Hazırlanmış Rasyon Makinesi (TMR) ve 1 adet TMR Yem Paketleme Makinesi, üretilen yemin kalitesinin kontrol edilebilmesi için, 1 adet yakın kızılötesi spektrometresi (NIR cihazı) alımı gerçekleştirilmiştir.” dedi

Çorum’un toplam arazi varlığı 551.284 hektar olduğunu ve bu alanın 38.882 hektarında yem bitkileri üretimi gerçekleştirildiğini belirten Göktekin; “Tritikale, fiğ, arpa gibi yem bitkilerinde ilimiz, ülkemiz genelinde önemli bir yere sahiptir. İlimiz hayvan yetiştiriciliğinde de önemli yetiştiriciliğinde potansiyele sahip olup, toplamda 206 bin 755 adet büyükbaş, 285 bin 427 adet küçükbaş hayvan varlığına sahiptir. İlimiz yem bitkileri üretiminde hızla ilerlemesine rağmen, rasyon hatalarından dolayı hayvansal verim istenilen düzeye çıkmamaktadır. Kaliteli ham madde ile doğru oranda rasyonlanan yem, tüketime olarak hazır sunulacak ve hayvancılıkta beslemeden kaynaklı verim kayıpları ile sağlık sorunlarının önüne geçilmiş olacaktır. Yem sektörü, yalnızca hayvanların temel besin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz; aynı zamanda et, süt, yumurta ve diğer hayvansal ürünlerin kalitesini ve miktarını da doğrudan etkiler. Maliyeti toplamda 8 milyon 220 bin TL olan, yüzde 70 Doğu Karadeniz Projesi, Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteği ve yüzde 30 Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği katkılarıyla "Yemde Birlik Gücü’ projesini gerçekleştirmiş bulunmaktayız.” ifadelerini kullandı

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, DOKAP’tan sağlanan desteklerle ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini kaydederek, “Birlik olarak DOKAP projesi kapsamında ilk önce kendinden yürür 6 sıralı silaj biçim makinesi aldık ve bu destek sayesinde Mecitözü’nde, Alaca’da 5 bin dönüm sözleşmeli mısır ekimi yapıyoruz. Birlik olarak ayrıca üreticilerimize yıllık 50 milyon lira para girdisi sağlıyoruz. Göreve başladığımızda 21 bin ton sütümüz vardı. Devletimizin destekleriyle 400’e yakın köyümüzde süt soğutma tankımız var ve bu desteklerle üreticilerimize katkı sağlamaya devam ediyoruz.” dedi.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise, “Çorum’un bizim için diğer iller arasında önemli bir yeri var. En iyi çalıştığımız illerden birisi Çorum. Tarım, hayvancılık ve sulamayla ilgili enerjimizi alıyoruz ve bu enerji yatırıma dönüyor. DOKAP olarak her zaman nitelikli projelere destek veriyoruz. İlin tüm dinamikleri el ele verince güzel şeyler oluyor. Çorum’da bu enerjiyi her zaman hissettik” şeklinde konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, yaşanan iklim değişikliği ile birlikte tarımın konjonktürel olarak dünyadaki yerinin çok önemli bir hale geldiğini söyledi. Çorum’un Türkiye’nin tarımsal üretimine önemli katkı sunan illerin başında geldiğini belirten Ahlatcı, tarımsal faaliyetlere her zaman önem verdiklerini dile getirdi.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da yaptığı konuşmada Çorum’da tarımda güzel işlerin yapıldığını söyledi. Çorum’un bir tarım kenti olduğunu ve bu bilinçle de üretim faaliyetine devam edildiğini kaydeden Dağlı, Valilik olarak tarım sektörünün temsilcileriyle düzenli olarak görüştüklerini belirterek, “DOKAP ve kendi öz gücümüzü kullanarak tarımsal faaliyetleri sistemi hale getirmeliyiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Dağlı, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’ya plaket ve teşekkür belgesi verdi.