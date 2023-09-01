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Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), Çorum'un İskilip ilçesinde 9 yılın ardından yeniden yağlık ayçiçeği alımına başladı.

İskilip Ziraat Odası Başkanı Adem Efe, KARADENİZBİRLİK'in alım noktasını ziyaret etti.

Efe, AA muhabirine, KARADENİZBİRLİK'in yaklaşık 9 yıl sonra ilçede yeniden ayçiçeği alımına başladığını söyledi.

İskilip'te 13 bin dönüm alanda ayçiçeği üretimi yapıldığını belirten Efe, mevsimin kurak geçmesi nedeniyle bu yıl verim kaybı beklediklerini bildirdi.

Efe, "İlçemizde KARADENİZBİRLİK'in kapanması nedeniyle çiftçilerimiz ürünlerini civar il ve ilçelere götürüyor, nakliye maliyeti açısından sıkıntı yaşıyorlardı. AK Parti Çorum Milletvekilimiz Yusuf Ahlatcı ve AK Parti İskilip İlçe Başkanı Yusuf Kaya'nın destekleri ile KARADENİBİRLİK'in İskilip'te alım yapmasını sağladık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.