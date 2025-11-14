Tekerlekli ya da akülü araç kullanan engelliler için Abdibey Camii’nde engeller kaldırıldı.

"Çorum Haberleri" sayfasında yer alan habere göre, camideki son cemaat kısmına akülü araçlar için özel alan oluşturuldu.

Abdibey Camii’inde yapılan düzenlemeyle caminin içerisinde namaz kılma imkanı bulan Muttalip Okçu, sevincini ve memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi;

“Bugün Abdibey Camii’nde çok güzel bir ortamdaydık. Biz engelli kardeşler olarak camimizde rahatça ibadet etmenin huzurunu yaşadık.

Başta bize her zaman gönülden destek olan, samimiyetiyle gönlümüzde ayrı bir yeri bulunan Abdibey Camii İmamı Celal Hocamıza, bizleri her daim sevgiyle karşılayan cami cemaatimize ve bu güzel hizmetlerde emeği geçen hayırsever kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Allah, Celal Hocamızdan da, bu hizmete destek olan hayırsever ve ilgili kardeşlerimizin hepsinden razı olsun.

Gerçek engel, gönüldeki sevgisizliktir. Rabbim, bizleri camilerde, dualarda ve iyiliklerde bir araya getirmeye devam etsin.”