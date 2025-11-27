Geçtiğimiz haftasonu yapılan Türk Eğitim-Sen Olağan Genel Kurul Toplantısında şube başkanlığına seçilen Abdullah Güdek mazbatasını aldı.

Önceki dönem Şube Başkanı Selim Aydın ve yönetim kurulu üyeleri ile Yüksek Seçim Kuruluna giden Abdullah Güdek, mazbatasını aldıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Genel kurul sürecini başarıyla tamamladıklarını belirten Abdullah Güdek, "Genel kurul sürecinin ardından mazbatamızı almış olmanın gururunu ve sevincini, siz çok kıymetli delegelerimiz ve üyelerimizle paylaşmak isteriz" dedi.

Bu süreçte göstermiş oldukları güven, destek, sabır ve sağduyunun, teşkilatın birlik ve beraberlik anlayışının en güçlü göstergesi olduğunu dile getiren Güdek, "Katkı sunan, emek veren, oy kullanarak demokratik iradesini ortaya koyan tüm delegelerimize ve her daim yanımızda olan üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Selim Aydın'a da teşekkür eden Güdek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu vesileyle, sürecin her aşamasında bizlere güçlü bir şekilde rehberlik eden, tecrübesi ve duruşuyla her an yanımızda olan Şube Başkanımız Sayın Selim Aydın’a ayrıca teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliriz. Kendilerinin destekleri, birliktelik ruhumuzu pekiştirmiş, çalışmalarımıza güç ve motivasyon katmıştır.

Bizler, eğitim çalışanlarının haklarını savunma mücadelemizi; dayanışma ruhumuzu, kararlılığımızı ve sendikal duruşumuzu sizlerden aldığımız güçle sürdüreceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı kardeşlik bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz.

Türk Eğitim-Sen ailesinin değerli mensupları, birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Mazbatamızın hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize saygı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz."