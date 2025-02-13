Kick Boks milli sporcumuz Abdussamet Uğurlu İslami Dayanışmaları Oyunlarında ülkemizi temsil edecek.

Geçtiğimiz ay Antalya’da yapılan Türkiye Şampiyonasında birinci olarak başarısını sürdüren Abdussamet Uğurlu İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSF) tarafından dört yılda bir yapılan ve bu yıl 6. sı yapılacak olanİslam Oyunları 6-15 Ağustos tarihlerinde Suudi Arabistan’da yapılacak.

Arabistan’ın Riyad şehrinde yapılacak olan İslami Dayanışma Oyunlarında milli forma altında ringe çıkacak olan Abdussamet Uğurlu Süper Ligde şampiyonluğu kazandığı için bu müsabakalarda milli takıma çağrıldı.

Abdussamet Uğurlu bu yıl içinde yapılacak olan Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nın yanı sıra İslam Oyunlarında milli forma altında mücadele edecek olmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğunu söyledi. Uğurlu yaptığı çalışmaların boşa gitmemesinden dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek ‘Elde ettiğim bu başarılara karşın kendi memleketimde destek bulamamak ve değer görememek ise beni fazlası ile üzüyor.

Buna rağmen ülkemin başarı sıralamasını artırmak için ben çok daha fazla çalışmaya devam edeceğim. İnşallah katılacağım bu müsabakalarda da şampiyon olarak ilimiz ve ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğim. Bunun içinde bugünden itibaren çalışmalarıma ara vermeden devam edip en iyi şekilde hazırlanacağım’ dedi.