Adanaspor yarın Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı ve yola çıktı.

Turuncu beyazlı takım Teknik Direktör Hakan Keleş yönetimindeki çalışması diriller ile başladı ve ardından tam sahada Çorum FK maçının taktik çalışması ile tamamlandı.

Bu çalışmanın ardından açıklanan Çorum FK maçı kadrosu zorlu maç için yola çıktı.

Adanaspor takımının bugün Çorum’da yapacağı ter atrenmanı ile hazırlıkları tamamlayacak ve maç saatini bekleyecek.