Kadınlar Bölgesel Voleybol Liginde üç Çorum takımının mücadele edeceği grup maçlarının fikstürü belli oldu.

Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre üç Çorum takımının mücadele edeceği Bölgesel Lig grup birinciliğinde maçlar 7-8-9 Mart tarihlerinde Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Yapılan açıklamaya göre ilk maç 7 Mart cuma günü saat 15’de Çorum Voleybol ile Çorum Arenaspor arasında.

İkinci maç 8 Mart cumartesi günü saat 15’de Sungurlu Belediyesi ile Çorum Voleybol arasında. Son maçta ise pazar günü saat 15’de Arenaspor ile Sungurlu Belediyespor kaşılaşacak. Bu maçlar sonunda grup birincisi olan takım yarı final grubuna yükselecek.